SØGNE Politiet holdt mandag ettermiddag trafikkontroll på E 39 ved Try i Søgne kommune.

De delte ut 21 forenklede forelegg for fart og to for mobilbruk. Én person fikk også bot for manglende beltebruk. Videre opplyser Agder politidistrikt via sin Twitter-konto at høyeste målte hastighet var 100 km/t.