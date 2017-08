MANDAL Fiskeriminister Per Sandberg var i Mandal blant annet for å åpne Skalldyrfestivalen. Han tok turen innom LApodden og i samtale med journalist Jens Saanum Bessesen forteller Sandberg om sine to år som fiskeriminister. Han forteller også om hvordan det har vært å kombinere to ministerposter og forteller om de viktigste sakene i stortingsvalget 2017.

I andre del av podcasten er de lokale fiskerne Lennart Danielsen og August Fjeldskår med. De har vært i en rekke møter med Sandberg og andre politikere for å fremme fiskerne fra sørs sak. De forteller om livet som fisker i 2017, framtidsutsiktene og utfordringer med nye forskrifter og reguleringer.

Hør episoden nederst i saken eller på Itunes.

