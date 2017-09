LOKALSPORTEN Et reisefølge på 45 utøvere fra begge agderfylkene tok turen for å konkurrere for Agder Friidrettskrets mot Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 4 utøvere fra MHI Friidrett representerte Agder under stevnet i jenter 13 årsklassen.

Sterke prestasjoner på banen gikk hånd i hånd med knytting av nye sosiale bånd på utsiden av banen. Konkurransene var mange og flere av dem meget intense og jevne. Utøverne fra MHI slo godt ifra seg og sikret totalt 2 gull og 3 bronser i løpet av helgen. Det sikret Agder flere poeng i sammendraget da de 4 beste i hver øvelse skaffer sin krets henholdsvis 6,4,2 og 1 poeng etter sluttplasseringen sammenlagt.

SEND INN DITT BIDRAG TIL LOKALSPORTEN

Privat

Sterke jenter. Mandalsjentene Frida Støle Haven og Aurora Bakklund bet godt fra seg i flere konkurranser. Aurora startet friskt med et resultat på 10.03 meter i kule, lik bak hennes personlige rekord på 10.27 og sikret seg dermed en fjerdeplass. Kun 10 fattige centimetere bak tredjeplassen. Etter en 8. plass i spyd og 6. plass i diskos slo hun sterkt tilbake i slegge. En øvelse hun ikke har trent lenge på. Med et lengstekast på 26.84 meter sikret hun tredjeplassen med god margin. Vinneren kastet hele 29.39 meter. Frida satte ny personlig rekord i spyd med et resultat på 21.67 meter. Noe som gav henne en 6. plass. Om ikke det var dagens lengste kast, var iallefall arrangøren og treneren enige i at det var dagens høyeste. Videre leverte hun en 8 plass i slegge med resultatet 17.74 og en 8 plass i diskos med resultatet 15.24 meter.

Privat

Privat

Spenstige jenter. MHI stilte med ikke mindre enn to deltakere i både lengde og tresteg. Dette skulle vise seg og bli noe meget spennende og nervepirrende konkurranser. Ulla Woxen Osestad og Rakel Færevaag Bekken imponerte begge to da de begge satte nye personlige rekorder i både lengde og tresteg. Lengdekonkurransen var lenge jevn, men i nest siste hopp smalt Rakel til med et hopp på 4.83 meter. Ny pers med god margin og sikret med det seieren i øvelsen. Like bak fulgte Ulla med sterke 4.39.

Privat

Privat

Privat

Nok til å kapre bronsemedaljen med kun tre centimeters margin ned til fjerdemann. Tresteg konkurransen skulle vise seg å bli ennå jevnere. Ulla satte ny personlig rekord med 8.99 meter og sikret seg en 9. plass i en meget tett og jevn konkurranse. Rakel smalt til i sitt siste hopp og endte med er resultat på 10.27 meter. Hun knuste med det sin tidligere personlige rekord på 9.62 meter med dette resultatet og sikret seieren med knappest mulig margin. Da to andre hoppere hadde 10.26 som beste resultat. Mellom gull og bronse skilte det kun 1 fattig centimeter.

Rakel kom seg også til finalen på 60 meter der hun kjempet seg til en bronsemedalje i et meget sterkt felt. Hun løp i mål på tiden 8.59. Rakel løp også 200 meter og sikret seg en 5. plass der med tiden 29.32. Ulla hoppet også høyde og kom seg over 1.31, det gav henne en 11. plass. Med en liten forkjølelse løp hun også 600 meter. Hun kom i mål på tiden 2.00.1 på en 10. plass.

SEND INN DITT BIDRAG TIL LOKALSPORTEN

Privat

På en tur som denne med et stort reisefølge er de sportslige prestasjonene kun en liten del av turen. Det gøyeste er å se ungdom mestre utfordringene de møter i form av det å være på tur med mange ukjente. Flere nye vennskap har blitt skapt i løpet av turen. Ikke minst minner for lang tid fremover. Vi gleder oss allerede til neste år.

Innsendt av Anders Post Bentsen Trener MHI Friidrett

Privat

LES FLERE FRA LOKALSPORTEN:

Resultater fra innledende skyting

Finaleoppsummering fra Førde