Aller først: Jeg satte kaffen i halsen da jeg leste at Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap, mener at Hamas’ angrep på Israel 7. oktober går gassingen i Auschwitz en høy gang. Seks millioner jøder ble drept under andre verdenskrig. Jeg håper sammenligningen var en glipp og at teksten egentlig skulle redigeres før hun sendte den til redaksjonen.

Jeg fordømmer Hamas’ angrep på uskyldige sivile i Israel 7. oktober. Det burde være åpenbart, men jeg understreker det likevel.

Dette angrepet oppsto ikke i et vakuum. Det palestinske folk har blitt forfulgt, undertrykket og massakrert av okkupasjonsmakten Israel – det Haaland Matlary kaller det hellige land – i 75 år. Israel ekspanderer okkupasjon og ulovlige bosetninger i Palestina på daglig basis. Palestinere i Israel lever under et apartheidregime. Å blande gassing av jøder inn i det som virker å være et forsøk på en klargjørende tilnærming er i beste fall tåkelegging og i verste fall et usmakelig forsøk på å kneble meningsmotstandere; å tale for et fritt Palestina blir det samme som å være antisemittistisk. Argumentet er giftig, det forurenser en fruktbar meningsutveksling og må stedes til hvile. Antisionisme og antisemittisme er to vidt forskjellige begreper, noe Haaland Matlary selvsagt vet.

Israel begår et livesendt folkemord som verden kan følge minutt for minutt, premature spedbarn tas ut av kuvøser for å dø fordi strømmen er borte, mennesker bombes til ingenting og palestinerne må begrave sine kjæreste i småbiter. Redd Barna uttaler i VG at barn er ekstra sårbare under angrep. De er mer utsatt for splinter, blør raskere ut enn voksne, og fordi barn har et mykere skjelett, trenger splintene dypere inn i kroppene. Ingen drepte er oftere representert på dødslistene fra Gaza enn femåringer. Over 4000 barn er drept. Det er flere enn det ble drept i hele 2022. I alle konflikter. I hele verden, ifølge tall fra FN. Redd Barna har sluttet å telle døde barn i Gaza.

Israel oppfordrer det palestinske folket til å flykte (til hva?), deretter bombes deres fluktruter, journalister skytes i hjel, israelske soldater angriper ambulanser og dreper helsearbeidere, og i skrivende stund er Gazas største sykehus under angrep. De få legene på Shifa sykehuset som lykkes i å rapportere til sine kolleger i blant annet Leger Uten Grenser, beskriver helvete på jord. På spørsmål fra NRK om det er sannsynlig at noen av de overlevende legene på sykehuset klarer å redde flere sivile liv, svarer Lindis Hurum, generalsekretær i Leger Uten Grensers norske avdeling, at de trolig bør tenke på å redde sine egne. Hjelpeorganisasjoner nektes adgang til palestinere som lever under så groteske forhold at man ikke greier å ta det inn over seg, krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd finner sted i et ubegripelig omfang, og alt dette skjer mens verdenslederne toer sine hender.

Samtidig er en massiv folkebevegelse i ferd med å reise seg, hundretusenvis av mennesker i mange land demonstrerer for våpenhvile, og jøder over hele verden uttrykker sin sorg og sitt sinne over at Israel begår folkemord i deres navn.

Nei, Janne Haaland Matlary. Israel og Palestina er ikke naboer. Dette er ikke en krig. Palestinske områder er okkupert av Israel, og Israel er i disse dager langt på vei i å gjennomføre sin nedslakting og fulle fordrivelse av et folk verdenssamfunnet har sviktet på det groveste.

Historien vil dømme oss knallhardt for vår mangel på handling, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge.

Charlotte Qvale