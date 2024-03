Merker meg plan om firefeltsvei fra Kristiansand til Ålgård og at «pengesekken åpnes». Hva betyr det? Jeg tolker dette betyr vår pengesekk, ikke Statens eller Nye Veier sin. Nei, private og bedrifter i området sin pengesekk. Det er store protester på økt bompris til Kristiansand og de fleste kjører gamleveien. Hvorfor? Kan det hende at når kino koster 100 kroner så lønner det seg ikke å betale det dobbelte for å kjøre dit i bom? Kan det hende at plan om å innføre bom på gamleveien ikke gir økt inntekt, men isolerer alle fra å kjøre mellom Mandal og Kristiansand? Er jo bare å øke prisen så går det rundt?

Den planen virket strålende på den nye tomme motorveien som støver ned? Vi lokkes til å tro at ny vei «åpner dører» i næringslivet.

Når det koster 300 koner å komme til en jobb som betaler 150 så skaper dette mer arbeid? Nei, men konkursbo åpnes i fleng når arbeidere isoleres fra sine kunder. Er det målet at vi ikke lenger skal ha næringsliv eller arbeidsplasser? Barn får ikke drive sport, fordi mor har ikke råd å kjøre dem. Hvis ikke våre nye gale veier klarer bygge vei uten bompenger så får de la være. Hvorfor skal vi bruke så mange milliarder på vei som ingen har råd til å bruke? Kan vi ikke heller kjøre på de veier vi har? Allerede står veldig mange lokaler tomme og likevel tror vi at bare vi øker priser nok skal det plutselig skapes aktivitet som ingen kan betale for?

Kristian Solstad