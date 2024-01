Vi Høyre føler behov for å dele noen tanker om Lindesnes sin siste lederartikkel, spesielt når det kommer til måten tro blir tatt opp. Å dra inn folks personlige tro på en på en slik måte mener vi ikke hører hjemme i den politiske debatten. Vi tror på åpenhet og respekt, spesielt når vi diskuterer saker som engasjerer lokalsamfunnet vårt.

For å være tydelig, Sodevika var aldri en del av våre samtaler om samarbeidsavtalen. Påstanden om at Konservativt fikk plass i oppvekstutvalget som en belønning for å endre mening om Sodevika-saken er bare tull. Konservativts beslutning ble tatt, uten noen ytre påvirkning fra andre partier.

Det er viktig å understreke at også INP (Industri og Næringspartiet) er med i den samme avtalen som vi i Høyre har skrevet under på. Innenfor denne avtalen er det også som kjent flere av oss i Høyre som er mot Sodevika-planene slik de ble vedtatt i juni i fjor. Dette viser at det ikke er én enkeltstående mening, men heller en variasjon av synspunkter fra partiene i denne avtalen.

Når vi nærmer oss behandlingen av Sodevika i februar, er det viktig å huske at det er forskjellige meninger og bekymringer blant de involverte partiene. Vi i Høyre mener at en god politisk diskusjon skal ta hensyn til dette mangfoldet av synspunkter og bidra til en åpen samtale. Å forenkle det til en konspirasjon om politiske belønninger undervurderer den rike variasjonen av meninger og argumenter som eksisterer blant representantene i samarbeidsavtalen.

Når redaktøren tar en så intolerant tone, bidrar det dessverre til å øke politikerforakt. Vi i Høyre mener at media spiller en viktig rolle i å skape en positiv samfunnsdebatt. Vi håper at avisen vil tenke over sitt ansvar som formidler av informasjon og jobbe for å skape en mer respektfull og mangfoldig politisk debatt.

Med vennlig hilsen

Johannes Strømberg, Åshild Schimdt og Per Terje Gabrielsen, kommunestyrerepresentanter for Lindesnes Høyre