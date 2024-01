Du skal høre mye før ørene faller av. Nå mener altså Konservativts Oddbjørn Håland at en e-post fra entreprenørselskapet Bertelsen & Garpestad er en «gamechanger». I e-posten, som Håland sendte videre til Fædrelandsvennen og Lindesnes avis tirsdag, står det at Konservativt har fått B&G Stein AS til å endre adresse fra Egersund til Lindesnes. Det skal visst bety at Lindesnes får inn 50 millioner kroner mer i skattepenger i året.

Før valget var Håland aktiv på flere plattformer. Blant annet deltok han i debatter i kommentarfeltene til Lindesnes avis på Facebook. Der skrev han en rekke innlegg om at en stemme til Konservativt, var en stemme mot nedsprengning av Sodevika. Håland var hele valgkampen klar på at Konservativt gikk til valg på «vern om det verdifulle kystlandskapet vårt. Nei til utbygging av Sodevika».

Noen dager etter valget dannet Konservativt, Frp, Høyre, Ap, INP og MDG en flertallskoalisjon. Nå ser vi hva Håland trolig måtte betale for å sitte i utvalget for oppvekst og kultur. For det hadde vært kjedelig for Høyre om flere av deres representanter var med på å sørge for et flertall som gikk imot en industriplan. Det hadde også vært surt for Fremskrittspartiet om de måtte svinge partipisken. Arbeiderpartiet hadde nok heller ikke likt å tape saken som de ofret valgkampen for. Nå kan heller Håland ta støyten og si at han er for planene, og dermed sikre flertall for næring.

Det er så utrolig. Her har flere gått sammen om en plan, og så er det dette som legges frem: Gi Håland en bekreftelse på adresseendring, la han sende en skjermdump til avisene, og så kommer nok alle til å kjøpe argumentasjonen om at med et vedtatt dyrt helsehus, bare må Konservativt si ja til B&G Steins skattepenger. Nei, da kommer nok ingen til å peke på partiprogrammet og det åttende bud.

Jesus kostet 30 sølvpenger. Skaperverket har nå også fått en prislapp: 50 millioner skattekroner i året.