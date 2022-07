Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Leserinnlegg

Jeg har lyst til å si takk til Lindesnes avis. Denne siste måneden har jeg virkelig kost meg med avisen. Jeg synes det har vært gøy å lese alle oppvekstsskildringene over de siste 100 årene og jeg har gledet meg over at Mandal fremdeles er en god by å vokse opp i.

Jeg er imponert over at redaktøren allerede første dag på jobb deltok i paneldebatten til UKM og snakket om hatprat, noe hun også skrev om i sin aller første leder.

Jeg var også imponert over at hun, også i sin første uke på jobb, var til stede som journalist i formannskapsmøtet og vi fikk et detaljert referat derfra.

Likedan var det viktig for meg å lese Dag Lauvlands artikkel om kok-kjøl. For første gang fikk jeg alle fakta. Det førte til at jeg skiftet mening.

Ikke alt er perfekt, men Wichne-Pedersen har uttalt at hun synes det er viktig at avisen skal være relevant og inkluderende, så jeg er overbevist om at det bare vil bli bedre og bedre.

«Hjertesukket» til Anne Marie Daasvatn er jeg helt enig med. Jeg savner også mer informasjon i avisen om hva som foregår i byen vår. Jeg savner «Hva skjer i dag» og «Hva skjer i morgen». Jeg finner heller ikke ut av det. Jeg er riktignok på nett, men er ikke flink nok til å finne frem.

Jeg skulle også ønske at jeg som før kunne sende inn omtalene til Tirsdagskinoene. Mange av de faste tilhengere kommer ikke lenger, først på grunn av pandemien, men også fordi så mange i denne gruppen ikke er på nett i det hele tatt. Og da føler mange seg både oversett og ekskludert.

Men, som sagt, jeg er optimist og har stor tro på at den positive utviklingen vil fortsette.

Hilsen Aase Pedersen