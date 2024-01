Selv om Lindesnes INP og Konservativt har ulike syn i en del viktige politiske spørsmål, gikk begge partier til valg på bevaring av Sodevika og skrinlegge Helsehus-planene.

At Konservativt er overrasket over at det ble flertall for å bygge et nytt helsehus til over 1 milliard kroner er smått underlig å lese. All den tid prosessen var kommet langt inn i avsluttende fase. Lindesnes INP hadde et lite håp om at vi kunne endre planene siden prosjektet fikk store kostnad sprekk og volumet ble krympet inn. I tillegg til at Helsehuset på sikt vil sentralisere helsetilbudet i kommunen. Mandal sykehus ønsket vi å ha som hovedbase i vårt distrikt.

Konservativt mener at siden det nye Helsehuset ble vedtatt. Så må man sprenge ned Sodevika.

Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2012 da Buen kulturhus ble ferdigstilt og kostet 265 millioner kroner for den gang Mandal kommune. Jeg kan ikke se at man sprengte ned natur områder eller hadde et nytt industrieventyr å by på den gang. Det som ble realiteten var at det ble innført eiendomsskatt fra 1 januar 2014. Dette ble konsekvensen av å bygge et nytt kulturhus på den tiden, i tillegg til store gjeldsutfordringer og en opphetet investeringslyst. Det er et sammenlignbart scenario når vi i 2023 besluttet å bygge et nytt helsehus.

Jeg tar det for gitt at de økonomiske rammene til dette prosjektet «Nye Helsehuset» ikke overskrides! Det er utarbeidet en nedbetalingsplan for lånet på rundt 600 millioner kroner, som kommunen må ta opp i forbindelse med prosjektet.

Industri og Næringspartiet er utvilsomt et parti for utvikling av nettopp næringsvirksomhet. Derfor kan det oppstå spørsmål angående nettopp Sodevika som mulig næringstomt. Men vi er også et miljøparti med stort fokus på naturbesparelse. Særlig når det gjelder kystlinjen vår.

Som et naturparti må vi ta konsekvensen av at kun 3,6 prosent av kyst – og havområdene er vernet. Dermed forsvinner kysten bit for bit. Nå kjemper vi om de siste flekkene. Den nye naturavtalen sier blant annet at 30 prosent av klodens land- og havområder skal vernes eller bevares innen 2030. Dette gjelder spesielt områder som er viktige for biodiversitet. Dette ønsker Industri og Næringspartiet å holde fast ved.

Så må vi ta innover oss at Norge har verdens nest lengste kystlinje. Derfor har vi et betydelig ansvar å opprettholde naturlivet langs kysten. Vi skal huske på at Mandal på 1900-tallet var blant landets aller største industribyer. Vi ønsker landbasert industri og næringsvirksomhet ved Mandalskrysset både på sør- og nordsiden av nye E39. I tillegg ønsker vi næringstomter i alle deler av kommunen.

Turisme er også næringsutvikling. Ifølge Menons prognoser vil den samlede reiselivsomsetningen i Norge være på 300 milliarder kroner i 2030. 45 prosent vekst fra 2019. Denne næringen ønsker vi å være med på. Det turistene er opptatt av når de drar på ferie til Norge er i all hovedsak urørt natur.

I tillegg ønsker vi å tilrettelegge for at nye innbyggere bosetter seg i vår kommune. Med et bedre veinett som gjør det enkelt å ferdes til og fra jobb i nabokommuner. Hvor naturopplevelser legger premissene for at innbyggere og turister skal se til Lindesnes kommune.

Lindesnes INP kan ikke love Konservativt et nytt industrieventyr. Men det kan ikke andre heller, uansett hvordan næringsaktører prøver å selge seg inn i markedet. Vi vet ikke hvordan næringsutviklingen vil utarte over tid. Det eneste vi er klar over er kampen om de siste restene ved kystlinjen vår og da er det på sin plass å verne om disse. Vi må finne en balanse ved å øke volumet der industriaktiviteten drives i dag.

INP et parti du kan stole på.

Geir Pedersen,

leder Lindesnes INP