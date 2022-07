Ser at Anne Turid Midling Jenssen har et innlegg her i avisen 4. juni angående kvaliteten på maten på Vigeland Sykehjems kafé.

Jeg har selv spist middag der flere ganger og kan på dette grunnlag si at maten på alle måter er tiltalende og velsmakende.

Dette kan sikkert bekreftes av flere utenom beboerne som spiser der flere ganger i uken.

Ser også at Ina Birkeland 7. juni blant annet spør om de som kommenterer maten på Mandal Sykehjem har smakt på maten der.

Da vil jeg på det sterkeste være enig med Nils Bernt Rinde som skryter av både kokt, stekt og tørr mat. Jeg lå selv på sykehjemmet en og en halv måned i fjor sommer etter en operasjon. Den varierte og velsmakende maten samt meget gode servicen fra de ansatte tror jeg neppe du finner bedre på hotell.

Så takk til betjeningen der. Selv om jeg på en måte gikk glipp av den fine sommeren så ble jeg trillet ut på balkongen i solen når jeg ønsket det.

Det er jo alltid noen som må klage. Men som sagt dette med klager på maten er ubegrunnet i dette tilfellet. Som Ivar Aasen skriver: «Til lags åt alle kan ingen gjera».

Mvh Asbjørn Olai Hansen