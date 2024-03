Lindesnes avis hadde et leserinnlegg lørdag 2. mars som omhandlet flom- og sandflukt i Audnaelva som følge av senkningen som fant sted oppstrøms Gislefossen på slutten av 80-årene. Jeg slutter helt og fullt opp om det som står i innlegget.

Jeg kan bekrefte at flommene og sandflukten som følge av senkningen er blitt langt større. Formålet med senkningen var å tørrlegge jordbruksarealer på Viblemo og Seland. Elva ble rettet ut, og gjort om til en «motorvei» over en strekning på cirka fire kilometer, noe som forkortet opprinnelig elveløp med cirka én kilometer. Dette medførte at elva fikk langt større fart. Svingene og alle øyene som før stoppet, og demmet opp for flom og sandflukt, ble fjernet ved senkningen. Det medførte at eiendommer oppstrøms Gislefossen fikk forbedret sine eiendommer, mens det motsatte skjedde for eiendommer nedstrøms Gislefossen, ved at flommene eksempelvis på Vigmostad ble langt større og heftigere.

For noen år siden fjernet kommunen flere tusen kubikk med grus like oppstrøms Gislefossen. Dette var grus som hadde fylt seg gradvis opp ovenfor Gislefossen som følge av senkningen. Dette skjedde først etter at jeg hadde purret på kommunen mange ganger, og nå er grusen igjen i ferd med å fylle seg opp igjen, uten at kommunen foretar seg noe.

Gislefossen var i en periode helt fylt opp med sand og grus, med sandbanker over hele hølen, og jeg kunne gå tørrskodd i selve fossen, som før var fire meter dyp. Deler av denne grusen har ved flommer flyttet seg nedover til blant annet Vigmostad. Foruten skade på eiendommer nedstrøms Gislefossen, har senkningen også medført at store deler av gyteplassene for laks er ødelagt i elva, ved at sand og silt hele tiden flytter på seg og legger seg over de beste gyteområdene i elva.

Etter at senkningen ble avsluttet på slutten av 80-tallet så påtok kommunen seg ved garantierklæring overfor Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) alt av ansvar som ville oppstå som følge av senkningen, og i garantierklæringen så forpliktet også NVE seg til å følge opp kommunen, om nødvendig ved å gi kommunen pålegg. Det skulle også oppnevnes en tilsynsnemnd etter senkningen for blant annet å sikre at elva ikke skadet andre eiendommer.

Verken kommunen eller NVE har til tross for det ikke tatt noe som helst ansvar etter garantierklæringen ble undertegnet, og elva har hele tiden «seilt sin egen sjø» og vært helt uten tilsyn. Hvis kommunen og NVE hadde forholdt seg til ansvaret i henhold til garantierklæringen de selv har undertegnet, så hadde høyst sannsynlig ikke flomskadene på Vigmostad skjedd.

Kristen Gislefoss