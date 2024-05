Jeg så innlegget Petter Thilesen og Eva Hinlo. 1. mai er en flott dag. Det er arbeidernes dag hvor de skal kjempe for sine rettigheter Det er en viktig sak!

Det som forundrer meg er at vi skal blande utenrikspolitikk inn i denne saken. Hva har det med den norske arbeideren å gjøre?

Når du snakker om Israel og Palestina, tar du part i en konflikt. Det mener jeg har ingenting med den norske arbeiderbevegelsen å gjøre.

Hvem har ansvaret for alle problemene der nå? Jo, det er Hamas. Det er det ingen som snakker om.

Har den norske arbeiderbevegelsen fått det så bra at de ikke har noe å bry seg om nasjonalt - at de må gå til utlandet for å få noe å kjempe for? Er det det som er tilfellet?

Arbeiderbevegelsen er blitt som en gammel hannkatt. Den er ikke like spretten lenger og prøver å hoppe over et piggtrådgjerde, men kutter av sine edle deler. Da blir den konsulent! Den er ikke i stand til å gjøre det den egentlig var laget for - og begynner i sin skuffelse å bry seg om andre ting.

Alle i arbeiderbevegelsen er enige om at de vil ha høyere lønn. Det er samlende. Hold dere til de samlende ting og ikke bland dere opp i ting som skaper splittelse!

Petter Kvinlaug