Jeg leser innlegget til Eli Anne Sjølingstad og blir forbauset over den manglende solidariteten hun viser overfor kvinner i verden. Hun skriver at Israel bygger tilfluktsrom til alle Israelske kvinner og barn, mens i Gaza finnes ikke tilfluktsrom. Der brukes kvinner og barn som levende skjold.

I Gaza finner man ikke tilfluktsrom fordi man ikke har ressurser til slikt. Jeg viser til Israels bombing av sykehus, skoler og privatboliger. Så å knuse tilfluktsrom hadde vært enkelt for Israel med sine supereffektive amerikanske raketter.

Krigen mellom Israel og Gaza har slike forferdelige konsekvenser at den vil gå inn i historien som en av verdens verste. Det som skjedde 7. oktober i fjor, skulle ikke ha skjedd. 1200 mennesker ble drept, mange sivile. Israels svar på dette er over 30.000 drepte palestinere, over 20.000 kvinner og barn. For hvert drepte barn vokser støtten til Hamas.

Når Israels forsvarsminister Yoav Gallant og utenriksminister Israel Katz begge to representerer to ekstreme høyrepartier med utslettelse av palestinere på partiprogrammet, kan dette bare bli verre. For Benjamin Netanyahus regjering mister flertallet uten dem.

Jan Henrik Jensen