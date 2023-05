Kommentar til ordfører Tronstad Sagebakkens innlegg vedrørende Sodevika/Homsvika

Vi mener ditt manglende konkrete svar i realiteten innebærer at steinknuserne kan ta ut profitten, uten å gjøre opp for seg, og at eierne i området må «ta støyten», skriver innsenderne av dette debattinnlegget.