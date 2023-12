Frisk luft, rent drikkevann, et likestilt, godt og trygt samfunn. Ting vi nordmenn ikke tenker så veldig mye over. Da er heller tanker om prisøkningen på strøm, melk, brød og for tiden spesielt mandariner, en smule mer latent enn takknemligheten over livets viktigste ting. Det er gjerne de små ting som gnager i hverdagen.

I februar fikk Vigeland en liten test. En torsdag ettermiddag ble skoler og barnehager stengt umiddelbart da kommunen oppdaget tarmbakterier i drikkevannet som forsyner bygda.

Som journalist blir man naturligvis sendt rett inn i selve episentret. På skolen var det få elever å få øye på, og de vi møtte forlot skolen en time tidligere enn vanlig. Noen med et lite smil.

På kontoret til rektor Morten Gabrielsen på Vigeland ungdomsskole var det derimot hektisk møtevirksomhet.

– Dette er veldig spesielt kan man si. Nå handler det om å gjøre det tryggest mulig for alle, meldte han.

Etter at skolen ble stengt, satt Morten Gabrielsen, rektor på Vigeland ungdomsskole, i møter for å få mer informasjon. Foto: Espen Sand

Gjennom sosiale medier lyder jungeltelegrafen høyt og tydelig når krisen rammer. Det var tydelig da undertegnede dro innom Rema 1000 på Vigeland dagen etter.

– I går kunne vi blitt millionærer om vi hadde hatt nok vann, fortalte Elisabeth Doksnes på Rema.

I løpet av en times tid forsvant alt av drikkevann på flaske. 5-litersdunker, Taffelvann, Imsdal og alt det vannet folk vanligvis ikke kjøper. En kvinne tok til og med seks 5-litersdunker med seg, kunne Rema opplyse.

Samme ettermiddag som drikkeforbudet ble innført, kjørte beredskapsvakta i kommunen ut 9000 liter vann flere steder på Vigeland. Foto: Kristian van Pelt

Folk er seg selv nærmest når krisen rammer. Under pandemien forsvant dorullene først, så munnbind og covid-tester. I februar løp folk ut av butikkene på Vigeland med posene fulle av Taffelvann.

På Spiseriet, like ved rundkjøringen på E39, kom den kommunale beredskapen i negativt søkelys. I motsetning til mange andre næringsdrivende, hadde ikke restaurantdriver Karina Vik fått varslene om forurenset drikkevann. Spisestedet hadde servert 35 gjester etter en minnestund med mulig forurenset drikkevann.

Kommunen la seg flat. Samtidig jobbet vannetaten og Lars Helge Fidjestøl på spreng med å renske og skylle ut av kummene i Ytre Haven. Arbeidet ga resultater, og søndag var prøvene fra Tarvannet rene og fine igjen.

Tredagerskrisen på Vigeland er for lengst et vagt minne, men hendelsen er et eksempel på hvor raskt et velfungerende samfunn kan settes ut av spill. Innimellom kan det være greit å minne seg selv på at det faktisk er en del som fungerer, tross alt.

– Jeg vil si at det er en stor svikt fra kommunen, sa Karina Vik, eier og driver av Spiseriet på Vigeland. Foto: Espen Sand

Les om drikkevannskrisen: