Mandag formiddag inviterte Lindesnes kommune til pressekonferanse om ulykken og kommunens eksiterende rutiner i svømmehallen.

Ordfører Alf Erik Andersen (Frp) og enhetsleder for kultur og idrett Vidar Torsøe var til stede.

– Vi gjennomfører også egne, interne undersøkelser i saken for å avdekke om det er forbedringsmuligheter i rutiner og slike ting, sier Andersen.

Utenfor varmtvannsbassenget står det to stoler. Den ene ser peker gjennom vinduet og inn i bassenget. Foto: Iselin With Vårøy

Lørdagen før påske på ettermiddag ble Celine Ikirezi (7) funnet livløs i Mandal svømmehall. Hun ble oppdaget av gjester på bunnen av varmtvannsbassenget som dykket ned for å hente henne opp. Både gjester og badevakter bidro med førstehjelp. Politi, brannvesen, ambulanse og luftambulanse rykket ut til svømmehallen. Jenta ble fraktet til Sørlandet sykehus med luftambulanse, der ble hun senere bekreftet død.

– I varmtvannsbassenget har det vært krevende å få stilt inn alarmsystemet i bunnen av bassenget til å fungere riktig. Det har ofte gått falske alarmer og derfor har dette tidvis vært deaktivert. Alarmsystemet var deaktivert da ulykken skjedde, sier Torsøe.

Badevakten som sitter i billettluken kan følge med på bassenget ved hjelp av overvåkningskameraer. De siste 45 minuttene av åpningstiden sitter det ingen og følger med. Foto: Iselin With Vårøy

Kommunen forklarer at det under publikumssvømming skal være tre badevakter på jobb. Én person sitter i billettluken og to er ute ved bassengene. I billettluken er det en skjerm som viser overvåkningsbilder fra de to bassengene. De to i selve hallen sitter på stoler ved det store bassenget, én følger med på det store bassenget og én ser gjennom vinduet og holder øye med varmtvannsbassenget.

Én time før åpningstiden er over, stenges billettluken.

– De siste 45 minuttene er den tredje badevakten også ute ved bassenget og bidrar under avslutningsaktiviteter, sier Torsøe.

Den siste timen var dermed den tredje badevakten tidvis borte fra overvåkningskameraene, mens de bidro med å rydde ned i svømmehallen, samt i billettluken.

– Vet dere hvor badevaktene oppholdt seg da ulykken skjedde?

– Slike detaljer på hendelsesforløpet må vi nesten komme tilbake igjen med, sier Andersen.

Saken oppdateres.