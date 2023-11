I disse dager er det 20 år siden det første Call of Duty ble lansert, og med unntak av ett år, 2004, har det blitt lansert nye spill i serien hver bidige høst siden. 2023 er selvfølgelig intet unntak, og spillet som slippes den 10. november i år er ingen ringere enn Call of Duty: Modern Warfare III. Hvis det er en tittel som høres kjent ut, er det fordi dette er en ny tolkning, en såkalt «reboot», av et spill ved det samme navnet fra 2011.

Utgiver Activision har altså funnet det for godt å lage en hel trilogi med spill på nytt, med nye oppdrag, nye våpen og en sånn passe ny fortelling. Og det mindre enn 15 år etter at den opprinnelige trilogien ble avsluttet. Det selger tydeligvis godt, for Call of Duty er stadig en av verdens mest populære spillserier. Men er det ikke samtidig også et tegn på en serie som for alvor begynner å gå tom for ideer?

En halsbrekkende historie

Om noe, skal Modern Warfare III hvert fall ha for at det ikke skorter på innhold. Allerede ved lansering får man servert en firedelt pakke bestående av en stor kampanje, lagbasert flerspiller, «battle royale»-modusen Warzone og samarbeidsrettet zombieslakt.

Førstnevnte er nok det aspektet ved spillet det er størst spenning knyttet til. De to foregående spillene i den nye trilogien har begge stått for fartsfylte og engasjerende historier, og mye tyder på at vi også denne gangen får servert halsbrekkende stunts og dramatikk oppetter øra.

Det er knyttet spenning til historiedelen. Foto: Activision Blizzard

Er det én ting Modern Warfare-seriene alltid har levert, er det tung, hardtslående action med livet og verdensfreden som innsats. For noen kan det nok fort bli litt for nærliggende å leke tredje verdenskrig når vårt eget verdensbilde er det det er om dagen, mens det for andre kan være noe terapeutisk ved det å avverge dommedag.

Kvalitetsnivået vil i hvert fall nesten uten tvil være skyhøyt, med toppmoderne skytefølelse og grafikk: Et gode man kan unna seg når man tross alt er blant de mestselgende spillseriene gjennom tidene.

Feilslått nostalgifrieri

Etter å ha testet både flerspillerbetaen og Warzone tidligere i høst, er det ingenting ved disse delene av Modern Warfare III som tilsier at dette er noe man må få med seg. Tvert imot føles Modern Warfare III som et enkelt steg til siden, og kanskje også et steg tilbake sammenlignet med de mange andre skytespillene på markedet.

For der Overwatch 2 og Valorant for lengst har kapret sin del av markedet med fargerike figurer og overnaturlige evner, har både Apex Legends og Fortnite mer engasjerende «battle royale»-moduser. Det er heller ikke lenge siden Counter-Strike 2 ble lansert, som en mer eller mindre direkte konkurrent til den hardnakkede, militære stilen til Call of Duty.

Spørsmålet er om spillet har noe nytt å by på. Foto: Activision Blizzard

Det er også her det kommer mest tydelig fram at serien nå kan være i ferd med å gå tom for ideer: Våpen, figurer og poengbonuser er alle av det veldig militære slaget, med få varianter som har noe som helst særpreg. De tidligere fargerike «perks»-bonusene har blitt erstattet av gråbrune sko, vester og hansker, mens modusene er nøyaktig det man forventer. Det er rett og slett litt kjedelig.

«Verst» av alt er kanskje likevel det faktum at spillet ikke har et eneste originalt kart ved lansering. I stedet får man servert samtlige baner fra det opprinnelige Modern Warfare 2. Misforstå meg rett: Jeg har brukt enormt mange timer av ungdommen med å saumfare disse banene, og nostalgi er potente greier, men hvor blir det av skapergleden oppi alt mylderet? Hvorfor ikke gjøre noe nytt?

Zombiene kan bli redningen

Da kan det hende at den siste bestanddelen av spillet, «Zombies», kan levere et par overraskelser tross alt. Nytt av året er at de tidligere lukkede zombie-kartene – hvor man spikret igjen vindusruter, kjøpte stadig kulere våpen og slaktet vandøde over en svært lav sko – nå er erstattet av en stor, åpen verden.

Her vil opptil åtte skvadroner, bestående av tre spillere hver, samarbeide om å overleve stadig mer innpåslitne monstre. Rundene skal angivelig vare i omkring 45 minutter hver, hvor lagene må utføre oppdrag og sanke poeng for å hamle opp med noen virkelig eksperimentelle fiendetyper.

Kan zombie-modusen være det som redder spillet? Foto: Activision Blizzard

Her har utviklerne kombinert typiske zombier med djevelhunder, romvesen og laserstråler, i en kakofoni som ser nokså absurd ut. Men kanskje er det nettopp noe slikt spillet trenger for å skille seg ut?

Det skal sies at også her har utviklerne juksa litt, ved å videreutvikle kartet fra Warzone og mekanikker fra sidespranget DMZ, men det er litt sånn det blir når man må utvikle et nytt spill hvert eneste år.

Det er uansett mye som tyder på at «Zombies», sammen med avslutningen på trilogiens heseblesende historie, kan være noen grunner til å skaffe seg årets innslag i Call of Duty-serien tross alt. Så får vi håpe at neste år gir oss noe helt annet, med desto mer og kraftigere kreativt sprengstoff.

Call of Duty: Modern Warfare III slippes 10. november til PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One og Xbox Series X/S.