For fire år siden hadde vi det godt. Jula 2019 var helt uten koronarestriksjoner. De fleste hadde under 3 prosent i effektiv rente på boliglånet. Strømprisene var ikke noe som opptok hverken folk eller bedriftseiere. Det var ikke krig i Europa. Det var matkøer, men de var ikke i nærheten av å være så lange som de er nå.

Vi er snart kommet dit at annerledes jul er det vanlige. Det er til tider bedrøvelig å tenke på. At det kan gå så feil på så mange plan, istedenfor at det heller går fremover. Samtidig er det også noe positivt å spore.

Det har de siste årene blitt stadig vanligere å gi bort julegaver til ukjente som trenger det. Flere melder seg også som frivillige på julefeiringer, og noen familier åpner dørene for andre i jula. I årets julemagasin fra Lindesnes avis kan du lese om familien Høgetveit som skal diske opp med både festmat og julemagi på gården sin lille julaften.

Noen som også gjør seg klar for en annerledes jul, og for så vidt et annerledes liv resten av året også, er Jan Kåre Eigebrekk og Eila Ingilæ. De har solgt smarthuset sitt og flyttet til Landøy. Dermed blir de den første fastboende familien på øya på 30 år. Å lese om dem i julemagasinet er både fascinerende og litt forlokkende. Det å våge å gå helt motstrøms står det respekt av, og det å droppe jaget er nok noe flere kunne hatt godt av. I hvert fall kan nok mange av oss bli bedre på å skru ned tempoet litt, og ikke være så opptatt av alle de små detaljene som må være ordnet før jul. For absolutt alt må ikke gjøres. Det blir nok jul selv om det mangler syv slag, og det er litt rot i huset.

Så pust med magen. Prøv å stress ned. Sørg for at du ser de rundt deg i adventstiden, for det trenger vi nå. Når verden ikke er så god som den var, så er det viktig at vi i hvert fall er gode og rause med hverandre.

God jul!