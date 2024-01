Det er helt riktig det du skriver i innlegget ditt, Pedersen. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg har snudd i saken. Jeg har også vært tydelig på hvorfor jeg snudde. De viktigste gjentas her, i tilfelle noen ikke har fått det med seg:

Det blir alt for omfattende inngrep på naturen og naturmangfoldet

Det blir altfor store negative konsekvenser for alle som blir direkte berørt av planen

Det foreligger ingen konkrete planer for etablering av industri

Vi har fortsatt mye ledige arealer til sjøretta næring

Vi har nasjonal laksefjord og et fredet gyteområde for torsk i nærområdet

Fremdriften på planen og mangelfulle konsekvensutredninger

Konsekvenser for Skjernøysund

Støy- og støvplager blir veldig omfattende for nærområdene

Uttalelsen min i februar 2022 sier da også at jeg vil se detaljplanen før jeg konkluderer. I tillegg har det skjedd mye utvikling i verden på de 16 månedene som har gått siden da.

Pedersen bekrefter også det jeg sa i innlegget, at jeg ville lese planen godt før jeg konkluderte.

Hele poenget jeg prøvde å få fram i innlegget, nemlig at Konservativt vurderer å snu, så kort tid etter valget, at ingen nye momenter i selve planen er fremlagt, at de var så tydelige i valgkampen, at det er å holde velgerne for narr, det hoppes det elegant over i innlegget.

Å sammenligne det med at jeg vil se detaljreguleringen først (uttalelse i 2022), at jeg vil lese meg opp på saken først, at jeg stemte for områdeplanen i 2012, tror jeg de fleste skjønner er å sammenligne epler med pærer.

John Kittelstad,

KrF