SVs Jan Henrik Jensen sender jevnlige ytringer til lokalavisen, både historiske faktaopplysninger og politiske meninger. At jeg sjelden er enig i Jensens synspunkter spiller ingen rolle, det er en selvsagt del av demokratiet og ytringsfriheten. Men når Jensen sender unødvendige sleivspark, da må man av og til sette foten ned.

I sitt siste innlegg omtaler Jensen Lindesnes kommunes beslutning om å stenge ned kommentarfeltene på kommunens Facebook- og Instagramsider. Kommunen begrunner dette med at det er krevende å sikre personvernopplysninger og at det går mye tid til å moderere kommentarfeltene. Av dette konkluderer Jensen med at «ingen lenger har mulighet til å kommentere kommunale avgjørelser», det er et angrep på ytringsfriheten og «at verdens politiske høyreside er i ferd med å kneble denne menneskerettigheten». Han avslutter med at «demokratiet er en frihet vi må verne».

Når svært mange redaktørstyrte medier de siste årene har stengt sine kommentarfelt, så er det ikke fordi de ønsker å innsnevre ytringsfriheten og begrense meningsrommet. De har gjort det fordi kommentarfeltene domineres av personangrep, sjikane og usakligheter. Flere redaktører har uttalt at kommentarfeltene heller skremmer folk bort fra debatter enn å invitere dem inn.

Flere undersøkelser har også vist at stadig flere unge politikere blir utsatt for hets og trusler, noe som medfører at mange slutter i politikken. Dette er en stor og økende fare både for ytringsfriheten, for demokratiet og for rekrutteringen til demokratiske organer. Det bør bekymre Jensen betydelig mer enn at han selv ikke lenger kan sitte hjemme og kommentere kommunal informasjon på Facebook.

Til sleivsparket om høyresidens knebling av ytringsfriheten, så kan jeg informere Jensen om at Institutt for samfunnsforskning i fjor publiserte en stor undersøkelse om ytringsfrihetens vilkår i Norge. Den viser at spesielt SV og Rødt har mange velgere som ønsker å begrense ytringsfriheten av spesielt hensyn til krenkelser av ulike minoritetsgrupper. Dette bør også bekymre Jensen dersom han skal være prinsipiell i sitt forsvar av ytringsfriheten.

Internasjonalt ser vi at ytringsfriheten er truet i mange land med makthavere både fra ytre venstre og ytre høyre. Som innbyggere i et velfungerende land med et velfungerende demokrati er dette noe vi bør verne om gjennom saklige debatter og begrunnede synspunkter, heller enn å forsøke på udokumenterte og ubegrunnede sleivspark. Det skygger for den viktige debatten om demokrati og ytringsfrihet, og da tenker jeg ikke på fjerning av kommunale FB-kommentarfelt.

Paal Pedersen,

Lindesnes Høyre