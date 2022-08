Debattinnlegg

«En hetebølge koker i store deler av Europa. Flere steder følger ustoppelige skogbranner. Tusener er tvunget til å forlate sine hjem. Hetebølgen er dødelig. De siste ukene har over 1000 mistet livet bare i Spania og Portugal som følge av varmen.» Slike nyheter har vi hørt daglig i sommer. Likevel frasier en mengde mennesker seg ansvaret for dette. De fleste internasjonale klimaforskere har funnet bevis for at vi produserer dette klimaet selv. Motstanderne av vitenskapen hevder at denne hetebølgen er helt normal og bringer inn istiden som et bevis på det.

«Den siste istidens maksimum var for 20 000 år siden. På denne frysende kalde tiden var isen på sitt mest utbredte. Det var det ikke så mye annet å se i Norge enn store hvite isbreer. Isen over Skandinavia var 3000 meter tykk på det meste, ifølge Store norske leksikon. Halve Nord-Amerika var også dekket av is. Sabeltanntigere, mammuter og kjempedovendyr var noen av dyrene som levde på denne tiden. Vi har mye data om denne perioden fordi den har blitt studert så lenge», skriver Jessica Tierney, førsteamanuensis ved instituttet for geovitenskap ved University of Arizona, i en pressemelding.

Men her i landet, på Sørlandet og i Mandal, passer vi godt på natur og klima. Eller gjør vi det? Lindesnes kommune har vedtatt å sprenge vekk halvøya som Natoanlegget ligger på. Det er en absurd tanke, for Vestlandet er fult av gunstige bedriftstomter til en billig penge. Dessuten vil det vakre området bli ødelagt, og vi flagger for hele Sørlandskysten og alle turister at Mandals politikere sitter fast i en 20-30 år gammel industripolitikk. Er det mulig at politikere som hevder at de elsker naturen vår kan gjøre noe slikt? Så i tillegg til ruinering av estetikken og slippe nordvestlige vinder inn i Skjernøysund, skal vi vente på at en bedrift skal mene at det er fornuftig å etablere seg på en to meter høy steinrøys.

Jan Henrik Jensen