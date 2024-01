Er det lavmål å forfekte fakta eller er det lavmål at vår avis beskriver en politisk situasjon som faktisk skjer? Liker ikke Høyre i Lindesnes avisen vår og ønsker de seg en ny og mindre lavpanna redaktør, som jo egentlig er tradisjonen her i sør?

Krumspringet til partiet Konservativt, som er på flertallssiden i kommunestyret er skuffende som avisen skriver fordi dette partiet gikk til valg på å stoppe Sodevika-saken.

Fire måneder senere har de snudd fordi partiet har snakket med utbyggerne i Sodevika og latt seg overbevise om å tro at 50 millioner kroner vil tilfalle kommunekassa årlig hvis selskapet skifter adresse til Lindesnes.

Konservativt burde ha faktasjekket dette før de tror, eller er tro noe som ikke kan diskuteres?

For oss som mener at fortsatt økonomisk vekst på bekostning av naturen ikke er veien å gå er nettopp Sodevika-saken viktig.

Vi må ta ansvar nå og vi må innse at vårt forbruk må reduseres og ikke økes for at jorda skal være beboelig for mennesker.

Konservativt er ikke lenger med på dette og lite tyder nå på at mindretallet i kommunestyret kan stoppe høyresidens næringsvennlige fremoverlente nedspregninger av naturområder.

Konservativt er vel nettopp et parti som bruker religion i sin politikk og tar gjerne standpunkt ut ifra hva de hellige skrifter sier om folk og samfunn. Tro og livssyn er og må være en personlig sak og kan ikke brukes politisk for å oppnå personlige mål.

Kanskje Konservativt må begynne å tenke og ikke tro fult så mye på nedspregnings-entusiastene?

Petter Thilesen